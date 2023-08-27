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В Румынии назвали последнее препятствие для обучения украинских пилотов на F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 27 августа 2023, 17:28
В Румынии назвали последнее препятствие для обучения украинских пилотов на F-16
F-16, фото Getty Images

Румыния в ближайшие дни ожидает необходимые документы, которые позволят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Источник: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Я ожидаю оформления документов (для обучения пилотов – ред.) в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие".

Детали: Чолаку добавил, что вся логистика уже подготовлена.

Что предшествовалоДанияНидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.

Подробнее смотрите в видео Условия для F-16, разрешение бить по Крыму, где будут готовить пилотов. Интервью Минобороны Нидерландов

Темы: Румынияавиа
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