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На Таврійському напрямку Сили оборони рухаються вперед – командувач

Катерина ТищенкоНеділя, 27 серпня 2023, 18:15
На Таврійському напрямку Сили оборони рухаються вперед – командувач
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку, за добу ворог втратив 305 осіб.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку.

Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 305 осіб (безповоротні – 78, поранені – 210, полон – 17)".

Деталі: Тарнавський повідомив, що за добу було знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 11 складів боєприпасів ворога.

Теми: війнаЗбройні силиконтрнаступдеокупація
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