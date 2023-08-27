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На Таврическом направлении Силы обороны движутся вперед – командующий

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 18:15
На Таврическом направлении Силы обороны движутся вперед – командующий
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Силы обороны движутся вперед на Таврическом направлении, за сутки враг потерял 305 человек.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Дословно: "Силы обороны движутся вперед на Таврическом направлении.

Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1268 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 305 человек (безвозвратные - 78, раненые - 210, плен - 17)".

Детали: Тарнавский сообщил, что за сутки было уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, 2 танка, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПТРК, 4 БПЛА, 10 единиц автомобильной техники.

Также было уничтожено 11 складов боеприпасов врага.

Темы: войнаВооруженные силыконтрнаступлениедеоккупация
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