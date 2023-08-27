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Держава має повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами – Зеленський

"Українська правда"Неділя, 27 серпня 2023, 19:55
Держава має повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами – Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі стратегічні енергооб'єкти повинні повернутися під контроль держави.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке транслювалося в єдиному телемарафоні новин

Деталі: Журналістка запитала президента, чи повертатиме держава собі підприємства, які колись дісталися олігархам "в епоху стрімкого накопичення капіталу".

Зеленський відповів, що там, де це дозволяє закон, повертати треба. Особливо в умовах, коли Україні важливо забезпечити надійність енергетики взимку.

Пряма мова: "Деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків… Це абсолютно вимога воєнного часу".

Більше деталей: Зеленський додав, що так само варто вчинити і з іншими стратегічними галузями.

Теми: енергетикаЗеленський
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