Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль государства.

Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, которое транслировалось в едином телемарафоне новостей

Детали: Журналистка спросила президента, будет ли возвращать государство себе предприятия, которые когда-то достались олигархам "в эпоху стремительного накопления капитала".

Зеленский ответил, что там, где это позволяет закон, возвращать надо. Особенно в условиях, когда Украине важно обеспечить надежность энергетики зимой.

Прямая речь: "Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков... Это абсолютно требование военного времени".

Больше деталей: Зеленский добавил, что также стоит поступить и с другими стратегическими отраслями.