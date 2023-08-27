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Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский

"Украинская правда"Воскресенье, 27 августа 2023, 19:55
Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский
скриншот

Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль государства.

Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, которое транслировалось в едином телемарафоне новостей

Детали: Журналистка спросила президента, будет ли возвращать государство себе предприятия, которые когда-то достались олигархам "в эпоху стремительного накопления капитала".

Зеленский ответил, что там, где это позволяет закон, возвращать надо. Особенно в условиях, когда Украине важно обеспечить надежность энергетики зимой.

Прямая речь: "Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков... Это абсолютно требование военного времени".

Больше деталей: Зеленский добавил, что также стоит поступить и с другими стратегическими отраслями.

Темы: энергетикаЗеленский
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