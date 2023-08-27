Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Конституційна реформа можлива після вирішення основних питань і після референдуму − Зеленський

Ірина БалачукНеділя, 27 серпня 2023, 20:06
Конституційна реформа можлива після вирішення основних питань і після референдуму − Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що конституційну реформу в Україні можливо провести після вирішення усіх основних питань, які стоять наразі, і лише на після проведення референдуму.  

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону

Деталі: Ведуча запитала, чи думав Зеленський про конституційну реформу − про посилення повноважень президента, чи парламенту, чи скасування інституту президентства.

Пряма мова Зеленського: "Я не впевнений, що в цей час я буду президентом України ще. Але тим не менше − якщо би я піднімав питання змінили Конституції, я робив би це тільки через підтримку суспільства.

У суспільства один інструмент − референдум. Це нормально".

Деталі: Президент зазначив, що відповідне законодавство для референдуму є.

"Референдум провести в державі і подивитись на це питання − вже після того, як всі інші актуальні, пріоритетні питання ми закримо, − напевне, це нормально. Референдум дає можливість суспільного обговорення", − пояснив Зеленський.

Деталі: Він додав, що, на щастя, Україна має не так багато варіантів, з яких вибирати: залишити парламентсько-президентську республіку, чи змінити на президентсько-парламентську, парламентську або президентську.  

Зеленський також пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення взяв на себе багато повноважень, які закріплені за іншими гілками влади, бо тоді був певний хаос і багатьох людей не було на місці.

Пряма мова президента: "Треба дивитись на все. І правильно, що я брав на себе повноваження, бо я більшості людей не бачив − хтось кудись поїхав. Зараз люди кажуть, що по справах, по робочих. Але тоді було все дуже просто − були люди, які сиділи у кімнаті. Більше людей в управлінні держави не було. Були на місцях − так, я зараз не про місцеву владу, − тому ми робили те, що повинні були".

Теми: ЗеленськийКонституціяреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Не можна прикривати несплату податків допомогою ЗСУ
Президент анонсував рішення для посилення українських воїнів
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: