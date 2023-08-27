Конституційна реформа можлива після вирішення основних питань і після референдуму − Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що конституційну реформу в Україні можливо провести після вирішення усіх основних питань, які стоять наразі, і лише на після проведення референдуму.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону

Деталі: Ведуча запитала, чи думав Зеленський про конституційну реформу − про посилення повноважень президента, чи парламенту, чи скасування інституту президентства.

Пряма мова Зеленського: "Я не впевнений, що в цей час я буду президентом України ще. Але тим не менше − якщо би я піднімав питання змінили Конституції, я робив би це тільки через підтримку суспільства.

У суспільства один інструмент − референдум. Це нормально".

Деталі: Президент зазначив, що відповідне законодавство для референдуму є.

"Референдум провести в державі і подивитись на це питання − вже після того, як всі інші актуальні, пріоритетні питання ми закримо, − напевне, це нормально. Референдум дає можливість суспільного обговорення", − пояснив Зеленський.

Деталі: Він додав, що, на щастя, Україна має не так багато варіантів, з яких вибирати: залишити парламентсько-президентську республіку, чи змінити на президентсько-парламентську, парламентську або президентську.

Зеленський також пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення взяв на себе багато повноважень, які закріплені за іншими гілками влади, бо тоді був певний хаос і багатьох людей не було на місці.

Пряма мова президента: "Треба дивитись на все. І правильно, що я брав на себе повноваження, бо я більшості людей не бачив − хтось кудись поїхав. Зараз люди кажуть, що по справах, по робочих. Але тоді було все дуже просто − були люди, які сиділи у кімнаті. Більше людей в управлінні держави не було. Були на місцях − так, я зараз не про місцеву владу, − тому ми робили те, що повинні були".