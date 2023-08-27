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Конституционная реформа возможна после решения основных вопросов и после референдума − Зеленский

Ирина БалачукВоскресенье, 27 августа 2023, 20:06
Конституционная реформа возможна после решения основных вопросов и после референдума − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что конституционную реформу в Украине возможно провести после решения всех основных вопросов, которые стоят сейчас, и только после проведения референдума. 

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире телемарафона

Детали: Ведущая спросила, думал ли Зеленский о конституционной реформе − об усилении полномочий президента, или парламента, или отмены института президентства.

Прямая речь Зеленского: "Я не уверен, что в это время я буду президентом Украины еще. Но тем не менее − если бы я поднимал вопрос изменили Конституции, я бы делал это только через поддержку общества.

У общества один инструмент − референдум. Это нормально".

Детали: Президент отметил, что соответствующее законодательство для референдума есть.

"Референдум провести в государстве и посмотреть на этот вопрос − уже после того, как все другие актуальные, приоритетные вопросы мы закроем, − наверное, это нормально. Референдум дает возможность общественного обсуждения", − пояснил Зеленский.

Детали: Он добавил, что, к счастью, Украина имеет не так много вариантов, из которых выбирать: оставить парламентско-президентскую республику, или изменить на президентско-парламентскую, парламентскую или президентскую. 

Зеленский также пояснил, что в начале полномасштабного вторжения взял на себя много полномочий, которые закреплены за другими ветвями власти, потому что тогда был некий хаос и многих людей не было на месте.

Прямая речь президента: "Надо смотреть на все. И правильно, что я брал на себя полномочия, потому что я большинства людей не видел − кто-то куда-то уехал. Сейчас люди говорят, что по делам, по рабочим. Но тогда было все очень просто − были люди, которые сидели в комнате. Больше людей в управлении государства не было. Были на местах − да, я сейчас не о местной власти, − поэтому мы делали то, что должны были".

 

Темы: ЗеленскийКонституцияреформы
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