Зеленський каже, що хоче виборів-2024: Потрібні мільярди й спостерігачі в окопах

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести президентські й парламентські вибори в Україні у 2024 році, але для цього потрібні законодавчі зміни, кошти від партнерів та міжнародні спостерігачі навіть на передовій.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону 27 серпня

Деталі: Коментуючи позицію сенатора-республіканця Ліндсі Грема про те, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році попри війну, Зеленський зазначив, що говорив із Гремом особисто.

Президент визнав, що питання виборів в Україні – одне з тих, яке може "розколоти підтримку Сполучених Штатів Америки", і аргументом є те, що США навіть під час війни проводили вибори.

Проте він нагадав, що в Україні проводити вибори під час війни заборонено законодавством.

Пряма мова: "Логіка є в тому, що якщо ти захищаєш демократію, то навіть під час війни ти повинен про цей захист думати. Вибори – це є один із захистів. Але не просто так під час війни згідно з законодавством заборонено вибори – їх провести дуже складно.

Моя відповідь дуже проста, і я і Ліндсі сформулював (її) дуже швидко – він був дуже задоволений.

Якщо наші парламентарі готові, бо нам тоді потрібні зміни до законодавства, у Виборчий кодекс, зробити це швидко, – раз.

Якщо, я сказав йому, ви готові дати мені 5 мільярдів, – тому що я не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів у звичайний час, а у воєнний я не знаю, що це за сума, – якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку (тоді вибори Україна проведе – ред.).

Вибачте, я нічого не прошу. Проводити вибори у кредит я не буду. Забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду. Це передбачено законодавством. Але якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку і якщо парламентарі зрозуміють, що нам це потрібно зробити і давайте тоді змінювати законодавство швидко…

І найголовніше – давайте тоді ризикувати разом. А як? Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав: на передову ми з вами повинні відправити спостерігачів, щоб у нас були вибори для себе і для всього світу легітимними. І це абсолютно справедливо".

Деталі: За словами Зеленського, Грем казав, що усі його зауваження "дуже адекватні, дуже справедливі".

Президент додав, що Заходу, насамперед Європі, доведеться відкрити для 7 мільйонів українських біженців можливість проголосувати, бо в України немає таких інфраструктурних спроможностей. А позбавляти біженців права голосу не можна.

За словами Зеленського, ніхто поки не показав йому, як можна організувати вибори для військовослужбовців на передовій та для біженців за кордоном.

Пряма мова: "Вихід є. Я до цього готовий. Я зараз публічно про це говорю, я йому (Грему) це сказав, секретів у мене немає".

Деталі: На запитання, як довго може тривати цей "суспільний договір" – 3, 5, 7 років, – Зеленський відповів, що не хотів би чекати так довго.

Пряма мова: "Тому це, мабуть, єдиний вихід. Я не хотів би фантазувати, що ми б жили без виборів 3, 5, 7 років. Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вони "тримаються". Я ні за що не тримаюся, я б хотів провести вибори, чесно. Мені подобається це зробити – коли там потрібно, впродовж року?".

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