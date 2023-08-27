Зеленский говорит, что хочет выборов-2024: Нужны миллиарды и наблюдатели в окопах

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести президентские и парламентские выборы в Украине в 2024 году, но для этого нужны законодательные изменения, средства от партнеров и международные наблюдатели даже на передовой.

Источник: Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире телемарафона 27 августа

Детали: Комментируя позицию сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, несмотря на войну, Зеленский отметил, что говорил с Грэмом лично.

Президент признал, что вопрос выборов в Украине – один из тех, который может "расколоть поддержку Соединенных Штатов Америки", и аргументом является то, что США даже во время войны проводили выборы.

Однако он напомнил, что в Украине проводить выборы во время войны запрещено законодательством.

Прямая речь: "Логика в том, что если ты защищаешь демократию, то даже во время войны ты должен об этой защите думать. Выборы – это одна из защит. Но не просто так во время войны согласно законодательству запрещены выборы – их провести очень сложно.

Мой ответ очень прост, и я и Линдси сформулировал (его) очень быстро – он был очень доволен.

Если наши парламентарии готовы, потому что нам тогда нужны изменения в законодательство, в Избирательный кодекс, сделать это быстро, – раз.

Если, я сказал ему, вы готовы дать мне 5 миллиардов, – потому что я не смогу просто забрать из бюджета 5 миллиардов, мне кажется, именно такая сумма нужна на проведение выборов в обычное время, а в военное я не знаю, что это за сумма, – если Соединенные Штаты Америки вместе с Европой дадут нам финансовую поддержку (тогда выборы Украина проведет – ред.).

Извините, я ничего не прошу. Проводить выборы в кредит я не буду. Забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду. Это предусмотрено законодательством. Но если вы мне дадите эту финансовую поддержку и если парламентарии поймут, что нам это нужно сделать и давайте тогда менять законодательство быстро...

И самое главное – давайте тогда рисковать вместе. А как? Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал: на передовую мы с вами должны отправить наблюдателей, чтобы у нас были выборы для себя и для всего мира легитимными. И это абсолютно справедливо".

Детали: По словам Зеленского, Грэм говорил, что все его замечания "очень адекватные, очень справедливые".

Президент добавил, что Западу, прежде всего Европе, придется открыть для 7 миллионов украинских беженцев возможность проголосовать, потому что у Украины нет таких инфраструктурных возможностей. А лишать беженцев права голоса нельзя.

По словам Зеленского, никто пока не показал ему, как можно организовать выборы для военнослужащих на передовой и для беженцев за рубежом.

Прямая речь: "Выход есть. Я к этому готов. Я сейчас публично об этом говорю, я ему (Грэму) это сказал, секретов у меня нет".

Детали: На вопрос, как долго может длиться этот "общественный договор" – 3, 5, 7 лет, – Зеленский ответил, что не хотел бы ждать так долго.

Прямая речь: "Поэтому это, пожалуй, единственный выход. Я не хотел бы фантазировать, что мы бы жили без выборов 3, 5, 7 лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что они "держатся". Я ни за что не держусь, я бы хотел провести выборы, честно. Мне нравится это сделать – когда там нужно, в течение года?".

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