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Президент: Україна готова воювати в довгу з РФ, не втрачаючи людей

Станіслав ПогоріловНеділя, 27 серпня 2023, 20:27
Президент: Україна готова воювати в довгу з РФ, не втрачаючи людей
Володимир Зеленський, фото: скриншот з інтерв'ю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за прикладом Ізраїлю, може зосередитись на довготривалій війні з Росією, але не втрачаючи життя українців, а також пояснив ризики, якщо війну перенести на територію самої країни-агресора.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке транслювалося в єдиному телемарафоні новин

Пряма мова Зеленського: "Ізраїль воює. Дивлячись яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Так може бути. Мінімізувати жертви, за прикладом Ізраїлю".

Деталі: Також президент відповів на питання, чи готові бойові дії перейти на територію Росії. "Я вважаю, що це великий ризик, ми точно залишимось самі (без міжнародних партнерів – ред.)",- наголосив Зеленський.

Крім того, президент запевнив, що партнери України розуміють складнощі щодо контрнаступу. За його словами – відповідальність за те, що відбувається, завжди двостороння.

"Коли у тебе складнощі на полі бою, я хочу вам сказати, що адекватні партнери, тому і не ставлять мені такі запитання. Тому що вони так само адекватні, як я. І точно знають, як перемога, так і уповільнення процесів в контрнаступі, або в оборонних діях, слабкості ті чи інші, вони також двосторонні. Там щось не дійшло, тут щось не розрахували", - сказав Зеленський.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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