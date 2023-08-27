Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент: Україна готова воювати в довгу з РФ, не втрачаючи людей

Станіслав ПогоріловНеділя, 27 серпня 2023, 20:27
Президент: Україна готова воювати в довгу з РФ, не втрачаючи людей
Володимир Зеленський, фото: скриншот з інтерв'ю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за прикладом Ізраїлю, може зосередитись на довготривалій війні з Росією, але не втрачаючи життя українців, а також пояснив ризики, якщо війну перенести на територію самої країни-агресора.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке транслювалося в єдиному телемарафоні новин

Пряма мова Зеленського: "Ізраїль воює. Дивлячись яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Так може бути. Мінімізувати жертви, за прикладом Ізраїлю".

Деталі: Також президент відповів на питання, чи готові бойові дії перейти на територію Росії. "Я вважаю, що це великий ризик, ми точно залишимось самі (без міжнародних партнерів – ред.)",- наголосив Зеленський.

Крім того, президент запевнив, що партнери України розуміють складнощі щодо контрнаступу. За його словами – відповідальність за те, що відбувається, завжди двостороння.

"Коли у тебе складнощі на полі бою, я хочу вам сказати, що адекватні партнери, тому і не ставлять мені такі запитання. Тому що вони так само адекватні, як я. І точно знають, як перемога, так і уповільнення процесів в контрнаступі, або в оборонних діях, слабкості ті чи інші, вони також двосторонні. Там щось не дійшло, тут щось не розрахували", - сказав Зеленський.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Зеленський
Україна буде країною номер один у галузі military tech – президент
Зеленський: Не можна прикривати несплату податків допомогою ЗСУ
Президент анонсував рішення для посилення українських воїнів
Останні новини
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
Усі новини...
Реклама: