Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент: Украина готова воевать в долгую с РФ, не теряя людей

Станислав ПогориловВоскресенье, 27 августа 2023, 20:27
Президент: Украина готова воевать в долгую с РФ, не теряя людей
Владимир Зеленский, фото: скриншот с интервью

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по примеру Израиля, может сосредоточиться на долговременной войне с Россией, но не теряя жизни украинцев, а также объяснил риски, если войну перенести на территорию самой страны-агрессора.

Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, которое транслировалось в едином телемарафоне новостей

Прямая речь Зеленского: "Израиль воюет. Смотря какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Так может быть. Минимизировать жертвы, по примеру Израиля".

Детали: Также президент ответил на вопрос, готовы ли боевые действия перейти на территорию России. "Я считаю, что это большой риск, мы точно останемся сами (без международных партнеров - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент заверил, что партнеры Украины понимают сложности по контрнаступлению. По его словам - ответственность за происходящее всегда двусторонняя.

"Когда у тебя сложности на поле боя, я хочу вам сказать, что адекватные партнеры, поэтому и не задают мне такие вопросы. Потому что они так же адекватны, как я. И точно знают, как победа, так и замедление процессов в контрнаступлении, или в оборонительных действиях, слабости те или иные, они также двусторонние. Там что-то не дошло, здесь что-то не рассчитали", - сказал Зеленский.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Зеленский
Украина будет страной номер один в области military tech – президент
Зеленский: Нельзя прикрывать неуплату налогов помощью ВСУ
Президент анонсировал решения для усиления украинских воинов
Последние новости
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
10:45
Несмотря на войну, в Украине наблюдается рост предпринимательства
Все новости...
Реклама: