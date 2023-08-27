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Президент: Украина готова воевать в долгую с РФ, не теряя людей

Станислав ПогориловВоскресенье, 27 августа 2023, 20:27
Президент: Украина готова воевать в долгую с РФ, не теряя людей
Владимир Зеленский, фото: скриншот с интервью

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по примеру Израиля, может сосредоточиться на долговременной войне с Россией, но не теряя жизни украинцев, а также объяснил риски, если войну перенести на территорию самой страны-агрессора.

Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, которое транслировалось в едином телемарафоне новостей

Прямая речь Зеленского: "Израиль воюет. Смотря какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Так может быть. Минимизировать жертвы, по примеру Израиля".

Детали: Также президент ответил на вопрос, готовы ли боевые действия перейти на территорию России. "Я считаю, что это большой риск, мы точно останемся сами (без международных партнеров - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент заверил, что партнеры Украины понимают сложности по контрнаступлению. По его словам - ответственность за происходящее всегда двусторонняя.

"Когда у тебя сложности на поле боя, я хочу вам сказать, что адекватные партнеры, поэтому и не задают мне такие вопросы. Потому что они так же адекватны, как я. И точно знают, как победа, так и замедление процессов в контрнаступлении, или в оборонительных действиях, слабости те или иные, они также двусторонние. Там что-то не дошло, здесь что-то не рассчитали", - сказал Зеленский.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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