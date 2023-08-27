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Зеленський про війну на території РФ: Це великий ризик, що ми залишимося самі

Катерина ТищенкоНеділя, 27 серпня 2023, 20:34
Зеленський про війну на території РФ: Це великий ризик, що ми залишимося самі
Зеленський в інтерв'ю Наталі Мосейчук, фото ОП

Президент Володимир Зеленський застерігає, що в разі перенесення воєнних дій на територію Росії Україна ризикує втратити підтримку низки "великих держав".

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону

Деталі: На питання ведучої, чи війна повинна перейти на територію Росії, Зеленський сказав: "Це великий ризик, що ми точно залишимось самі".

Він також зазначив, що будь-яка війна, де б вона не була – це "все одно втрати", і "все треба розраховувати".

За словами президента, Україна намагається залучити на свій бік не тільки держави, які її підтримували з самого початку російської агресії, але й "ті держави, які дивляться на нас на відстані, а були майже на історичній дистанції".

Пряма мова: "І зараз під час війни завдяки якимось крокам, якійсь хімії, якимось відносинам ми наблизили, і деякі навіть на нашій стороні знаходяться. І для них це болюче питання – коли ти заходиш на іншу територію. Вони тому тебе й підтримують, кажуть: "Це неможливо".

Є великі держави в нашому світі, дуже великі держави, для яких є тільки один пункт, через що вони не на боці Росії – це територіальна цілісність держави. Якщо я умисно направляю свої війська і вирішую йти на територію Росії, я точно повинен знати, що зі мною цієї держави не буде. А далі ти вже думаєш, що важливіше зараз для народу і України".

Теми: ЗеленськийРосіявійнадопомога Україні
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