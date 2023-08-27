Зеленский о войне на территории РФ: Это большой риск, что мы останемся одни

Президент Владимир Зеленский предостерегает, что в случае переноса военных действий на территорию России Украина рискует потерять поддержку ряда "больших государств".

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире телемарафона

Детали: На вопрос ведущей, должна ли война перейти на территорию России, Зеленский сказал: "Это большой риск, что мы точно останемся одни".

Он также отметил, что любая война, где бы она ни была – это "все равно потери", и "все надо рассчитывать".

По словам президента, Украина пытается привлечь на свою сторону не только государства, которые ее поддерживали с самого начала российской агрессии, но и "те государства, которые смотрят на нас на расстоянии, а были почти на исторической дистанции".

Прямая речь: "И сейчас во время войны благодаря каким-то шагам, какой-то химии, каким-то отношениям мы приблизили, и некоторые даже на нашей стороне находятся. И для них это больной вопрос – когда ты заходишь на другую территорию. Они поэтому тебя и поддерживают, говорят: "Это невозможно".

Есть большие государства в нашем мире, очень большие государства, для которых есть только один пункт, из-за чего они не на стороне России – это территориальная целостность государства. Если я умышленно направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет. А дальше ты уже думаешь, что важнее сейчас для народа и Украины".