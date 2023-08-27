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Президент анонсував рішення для посилення українських воїнів

Катерина ТищенкоНеділя, 27 серпня 2023, 20:48
Президент анонсував рішення для посилення українських воїнів
Зеленський у зверненні 27 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський анонсує наступного тижня рішення, які дадуть змогу посилити українських військових.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено.

Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів.

Військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків.

Дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії".

Теми: Зеленський
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