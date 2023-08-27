Президент анонсував рішення для посилення українських воїнів

Президент Володимир Зеленський анонсує наступного тижня рішення, які дадуть змогу посилити українських військових.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено.

Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів.

Військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків.

Дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії".