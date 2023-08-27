Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент анонсував рішення для посилення українських воїнів

Катерина ТищенкоНеділя, 27 серпня 2023, 20:48
Президент анонсував рішення для посилення українських воїнів
Зеленський у зверненні 27 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський анонсує наступного тижня рішення, які дадуть змогу посилити українських військових.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено.

Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів.

Військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків.

Дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії".

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
Президент: Україна готова воювати в довгу з РФ, не втрачаючи людей
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Зеленський про гарантії безпеки: Із США буде ізраїльська модель
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: