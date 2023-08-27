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Президент анонсировал решения для усиления украинских воинов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 20:48
Президент анонсировал решения для усиления украинских воинов
Зеленский в обращении 27 августа, фото ОП

Президент Владимир Зеленский анонсирует на следующей неделе решения, которые позволят усилить украинских военных.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "В течение недели, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена.

В частности, будут решения, которые позволят нам еще усилить наших воинов.

Военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов.

Дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все то, что нужно именно нашим воинам. В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии".

Темы: Зеленский
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