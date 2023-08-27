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Зеленський: Не можна прикривати несплату податків допомогою ЗСУ

Валентина РоманенкоНеділя, 27 серпня 2023, 20:48
Зеленський: Не можна прикривати несплату податків допомогою ЗСУ
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав бізнес до чесності: не прикривати допомогою Збройним силам України свою відмову у сплаті податків.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке транслювалося в національному телемарафоні 27 серпня

Пряма мова: "Ми повинні бути чесними, ми повинні сплачувати податки. І тоді, коли я сплачую податки, не обходжу, я вправі мати такий потужний голос і змінювати країну. Якщо навіть у сплачуванні податків я знаходжу баланс: щось плачу, щось не плачу, десь кажу, що я допомагав Збройним силам, тому не сплатив податки - це нечесно.

Нечесно сьогодні прикривати будь-які кроки свої допомогою Збройним силам. Ти ж це робиш не через податки. Це нечесно навіть звучить".

Деталі: При цьому глава держави зазначив, що радий, що зараз бізнес почав розмовляти, є якісь кроки вперед.

Теми: податкибізнесвійнаЗеленський
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