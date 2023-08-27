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Зеленский: Нельзя прикрывать неуплату налогов помощью ВСУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 20:48
Зеленский: Нельзя прикрывать неуплату налогов помощью ВСУ
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал бизнес к честности: не прикрывать помощью Вооруженным силам Украины свой отказ платить налоги.

Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, которое транслировалось в национальном телемарафоне 27 августа

Прямая речь: "Мы должны быть честными, мы должны платить налоги. И тогда, когда я плачу налоги, не обхожу, я вправе иметь такой мощный голос и менять страну. Если даже в уплате налогов я нахожу баланс: что-то плачу, что-то не плачу, где-то говорю, что я помогал Вооруженным силам, поэтому не уплатил налоги - это нечестно.

Нечестно сегодня прикрывать любые шаги свои помощью Вооруженным силам. Ты же это делаешь не из-за налогов. Это нечестно даже звучит".

Детали: При этом глава государства отметил, что рад, что сейчас бизнес начал разговаривать, есть какие-то шаги вперед.

Темы: налогибизнесвойнаЗеленский
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