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Після прирівняння корупції до держзради частину справ можуть забрати від НАБУ до СБУ – джерела

"Українська правда"Неділя, 27 серпня 2023, 21:26
Після прирівняння корупції до держзради частину справ можуть забрати від НАБУ до СБУ – джерела
фото: НАБУ

Після підтримки Верховною Радою пропозиції президента прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради влада планує дозволити СБУ, а не тільки НАБУ розслідувати корупційні справи на суму більше ніж 24 мільйони гривень.

Джерело: джерела ZN.UA в Офісі президента та НАБУ та джерела УП в НАБУ

Деталі: Як пише ZN з посиланням на джерело в ОПУ, спочатку планувалося "внести зміни до законодавства, згідно з яким усі корупційні кейси, які розслідуються у сфері національної безпеки та перевищують 24 мільйони гривень, мають розслідуватися Службою безпеки України", а НАБУ пропонувалося залишити корупцію дрібніше за 24 мільйони.

"Людям пояснили б, що тепер, під час війни, масштабна корупція за законом прирівнюватиметься до держзради. А значить і покарання за цією статтею буде суворішим: терміни довші і під заставу підозрюваному вийти неможливо", - додало джерело.

Проте, за його словами, після реакції західних партнерів, які дали зрозуміти, що вбачають у намірах "замах на незалежність антикорупційної системи" - в Офісі президента ідею змінили.

Наразі, як стверджує джерело, йдеться не про те, щоб відібрати у НАБУ право на проведення великих антикорупційних розслідувань, а про надання й СБУ права на їх проведення.

"Під керівництвом профільного заступника ОПУ напрацьовано законодавчі зміни. Йдеться про ініціювання внесення змін до КПК з метою забезпечити право на підслідність СБУ у випадках корупційних схем понад 24 мільйони гривень", - поділилося джерело.

Один із журналістів-розслідувачів у коментарі ZN.UA зазначив, що фахівцям в антикорупційному секторі зрозумілі можливі реальні цілі такого нововведення.

"Контроль за розслідуванням великої корупції у владі отримає абсолютно керована СБУ, а не все ще неконтрольоване Банковою НАБУ", - сказав журналіст.

У свою чергу, високопоставлене джерело в НАБУ вважає, що "це погана ідея".

"Будь-яку справу в НАБУ можна буде забрати, і для цього будуть законодавчі підстави; Україна матиме купу програних справ у ЄСПЛ, бо безальтернативна варта буде порушенням конвенції; плюс влада почне псувати відносини з міжнародними партнерами. Запобіжний захід – це не покарання, всі чомусь це плутають. Плюс 90% результатів у боротьбі з корупцією становлять саме адміністративні заходи, спрямовані на її превенцію, а не на розслідування існуючих фактів. Якщо ухвалять – буде біда", - додало джерело.

Джерела УП в НАБУ підтверджують інформацію про плани влади надати СБУ право розслідувати корупційні справи на суму більше ніж 24 мільйони гривень.

Що передувало: У показаному в неділю інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на час воєнного стану.

Теми: корупціядержзрадаНАБУСБУ
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