Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни

Президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я поставив задачу, і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе.

Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не перекручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи може бути прирівняно корупцію до держзради до закінчення війни чи війна закінчиться швидше, Зеленський сказав: "Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше. Але це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. Далі гра на боці парламенту вже".

За словами Зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом, "щоб навіть не думали".

"Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за гратами", - пояснив він.

При цьому, відповідаючи на питання про боротьбу з корупцією, президент відзначив, що в нього "немає дуже багато часу на те, щоб займатись деталями, бо є дійсно дрібниці".

"Якщо ти хочеш побороти місцеву бруківку, то я не можу боротися з бруківкою кожного міста", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що в лютому-березні 2022 року в Україні "була боротьба з виживання, за те, щоб у нас була Україна".

"Я на все, що відбувалося в березні, дивлюся з сумнівом. Бо коли держава каже роздавати зброю всім – це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу", - сказав він, додавши, що "березень – дуже складний місяць, я б на це звертав особливу увагу".

На питання, чи готовий він почати боротьбу з корупцією зі своєї команди, президент сказав: "У мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина або нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, я звільняю таких людей. Я не бачу в цьому сьогодні в мене питання. В мене таких внутрішніх питань нема. Я зосереджений на інших речах. Тому я заспокоєний. Для мене найголовніше – обрати системне рішення. Тоді мені легше впроваджувати ті чи інші політики. Я для себе це вирішив".