Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни

Катерина ТищенкоНеділя, 27 серпня 2023, 19:03
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я поставив задачу, і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе.

Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не перекручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи може бути прирівняно корупцію до держзради до закінчення війни чи війна закінчиться швидше, Зеленський сказав: "Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше. Але це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. Далі гра на боці парламенту вже".

За словами Зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом, "щоб навіть не думали".

"Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за гратами", - пояснив він.

При цьому, відповідаючи на питання про боротьбу з корупцією, президент відзначив, що в нього "немає дуже багато часу на те, щоб займатись деталями, бо є дійсно дрібниці".

"Якщо ти хочеш побороти місцеву бруківку, то я не можу боротися з бруківкою кожного міста", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що в лютому-березні 2022 року в Україні "була боротьба з виживання, за те, щоб у нас була Україна".

"Я на все, що відбувалося в березні, дивлюся з сумнівом. Бо коли держава каже роздавати зброю всім – це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу", - сказав він, додавши, що "березень – дуже складний місяць, я б на це звертав особливу увагу".

На питання, чи готовий він почати боротьбу з корупцією зі своєї команди, президент сказав: "У мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина або нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, я звільняю таких людей. Я не бачу в цьому сьогодні в мене питання. В мене таких внутрішніх питань нема. Я зосереджений на інших речах. Тому я заспокоєний. Для мене найголовніше – обрати системне рішення. Тоді мені легше впроваджувати ті чи інші політики. Я для себе це вирішив".

Теми: ЗеленськийкорупціяВерховна Рададержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
На Таврійському напрямку Сили оборони рухаються вперед – командувач
Президент: Україна готова воювати в довгу з РФ, не втрачаючи людей
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Президент анонсував рішення для посилення українських воїнів
Останні новини
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
Усі новини...
Реклама: