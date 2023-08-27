После приравнивания коррупции к госизмене часть дел могут забрать от НАБУ в СБУ – источники

После поддержки Верховной Радой предложения президента приравнять коррупцию в военное время к государственной измене власть планирует разрешить СБУ, а не только НАБУ расследовать коррупционные дела на сумму более 24 миллионов гривен.

Источник: источники ZN.UA в Офисе президента и НАБУ и источники УП в НАБУ

Детали: Как пишет ZN со ссылкой на источник в ОПУ, сначала планировалось "внести изменения в законодательство, согласно которому все коррупционные кейсы, которые расследуются в сфере национальной безопасности и превышают 24 миллиона гривен, должны расследоваться Службой безопасности Украины", а НАБУ предлагалось оставить коррупцию мельче 24 миллионов.

"Людям объяснили бы, что теперь, во время войны, масштабная коррупция по закону будет приравниваться к госизмене. А значит, и наказание по этой статье будет строже: сроки длиннее и под залог подозреваемому выйти невозможно", - добавил источник.

Однако, по его словам, после реакции западных партнеров, которые дали понять, что видят в намерениях "покушение на независимость антикоррупционной системы" - в Офисе президента идею изменили.

Сейчас, как утверждает источник, речь идет не о том, чтобы отобрать у НАБУ право на проведение крупных антикоррупционных расследований, а о предоставлении также и СБУ права на их проведение.

"Под руководством профильного заместителя ОПУ наработаны законодательные изменения. Речь идет об инициировании внесения изменений в УПК с целью обеспечить право на подследственность СБУ в случаях коррупционных схем более 24 миллионов гривен", - поделился источник.

Один из журналистов-расследователей в комментарии ZN.UA отметил, что специалистам в антикоррупционном секторе понятны возможные реальные цели такого нововведения.

"Контроль за расследованием крупной коррупции во власти получит абсолютно управляемая СБУ, а не все еще неконтролируемое Банковой НАБУ", - сказал журналист.

В свою очередь, высокопоставленный источник в НАБУ считает, что "это плохая идея".

"Любое дело у НАБУ можно будет забрать, и для этого будут законодательные основания; Украина будет иметь кучу проигранных дел в ЕСПЧ, потому что безальтернативная стража будет нарушением конвенции; плюс власть начнет портить отношения с международными партнерами. Мера пресечения – это не наказание, все почему-то это путают. Плюс 90% результатов в борьбе с коррупцией составляют именно административные меры, направленные на ее превенцию, а не на расследование существующих фактов. Если примут – будет беда", – добавил источник.

Источники УП в НАБУ подтверждают информацию о планах власти предоставить СБУ право расследовать коррупционные дела на сумму более 24 миллионов гривен.

Что предшествовало: В показанном в воскресенье интервью президент Владимир Зеленский заявил, что намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на время военного положения.