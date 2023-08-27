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Україна буде країною номер один у галузі military tech – президент

Катерина ТищенкоНеділя, 27 серпня 2023, 21:49
Україна буде країною номер один у галузі military tech – президент
Зеленський в інтерв'ю Наталі Мосейчук, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що одним із перспективних напрямів розвитку України зараз і після нашої перемоги будуть виробництва, пов’язані з безпекою та безпековими технологіями.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Можливості в Україні великі: від технологій до агропромислового комплексу. Зараз новий напрям, у якому ми номер один, – це безпековий напрям…

Це має велике значення, що ми є випробувачем, піонером – у хорошому сенсі цього слова – початку й застосування багатьох видів амуніції. Сучасних. Для багатьох бізнесменів світу це великий приклад. Я думаю, в цьому напрямі – military tech, у діджитал – ми в цьому напрямі будемо номер один. Принаймні на Європейському континенті".

Деталі: Президент розповів, що Україна відгукнулася на запит партнерів щодо проведення форуму в галузі military tech, який відбудеться в нашій країні у жовтні. За його словами, форум мають намір відвідати багато підприємств – провідних представників галузі з різних країн світу та континентів. Зеленський не виключив можливості підписання контрактів під час цього заходу.

Крім того, як зазначив президент, Україна вже відродила лінії оборонно-промислового комплексу та виготовляє низку устаткування натовського зразка. Крім того, на підприємствах "Укроборонпрому" запущено кілька програм, зокрема ракетних.

Зеленський зазначив, що нині Україна виробляє "нептуни", "стугни", "корсари", і обсяги цього виробництва значно зростають.

"Просто колосальні цифри, які постійно на фронті, яких постійно потребують, які схвалюють наші військові, і їм хочеться іще більше, але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми будуємо. Просто велику, дуже велику", – зазначив президент.

Також, за його словами, Україна налагодила виробництво артилерії натовського зразка.

"Її ніколи не було в Україні й не мало бути, але ми змогли домовитися. В нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі бою. Яка 155-го калібру, якої ніколи не було. У нас тепер уже виробництво, і виробництво не однієї системи, а виробництво системне. Цього поки що мало, дуже мало для фронту, але це вже в рази більше, ніж було", – сказав він і додав, що виробництво багатьох речей потребує обговорення з партнерами для отримання технологічних дозволів.

Водночас Зеленський запевнив, що партнери не забороняють нам розвивати ті чи інші оборонні напрями, а навпаки – надають підтримку.

"Ми говоримо, працюємо. Наприклад, CV90 – вони хотіли, щоб це було публічне. Я був не проти, але доведеться тепер фабрику ховати. Однак це важливо. Броньовик, технології дадуть. І далі від партнерів залежить, коли ми зможемо ці технології впровадити в Україні. Таких технологій буде багато в нашій країні, я в цьому впевнений", – сказав президент.

Він також нагадав про налагодження виробництва великої кількості дронів, яке розвивається, та висловив думку, що потрібен розвиток не лише державного виробництва, а й приватного.

Теми: Зеленськийвиробництво
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