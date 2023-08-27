Украина будет страной номер один в области military tech – президент

Президент Владимир Зеленский убежден, что одним из перспективных направлений развития Украины сейчас и после нашей победы будут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности.

Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, сообщает сайт президента

Прямая речь: "Возможности в Украине большие: от технологий до агропромышленного комплекса. Сейчас новое направление, в котором мы номер один, - это направление безопасности...

Это имеет большое значение, что мы являемся испытателем, пионером - в хорошем смысле этого слова - начала и применения многих видов амуниции. Современных. Для многих бизнесменов мира это большой пример. Я думаю, в этом направлении - military tech, в диджитал - мы в этом направлении будем номер один. По крайней мере на Европейском континенте".

Детали: Президент рассказал, что Украина откликнулась на запрос партнеров о проведении форума в области military tech, который состоится в нашей стране в октябре. По его словам, форум намерены посетить много предприятий - ведущих представителей отрасли из разных стран мира и континентов. Зеленский не исключил возможности подписания контрактов во время этого мероприятия.

Кроме того, как отметил президент, Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования натовского образца. Кроме того, на предприятиях "Укроборонпрома" запущено несколько программ, в частности ракетных.

Зеленский отметил, что сейчас Украина производит "нептуны", "стугны", "корсары", и объемы этого производства значительно растут.

"Просто колоссальные цифры, которые постоянно на фронте, в которых постоянно нуждаются, которые одобряют наши военные, и им хочется еще больше, но вы даже не представляете, какое количество мы строим. Просто большое, очень большое", - отметил президент.

Также, по его словам, Украина наладила производство артиллерии натовского образца.

"Ее никогда не было в Украине и не должно было быть, но мы смогли договориться. У нас есть отечественная артиллерия, которая сегодня на поле боя. Которая 155-го калибра, которой никогда не было. У нас теперь уже производство, и производство не одной системы, а производство системное. Этого пока мало, очень мало для фронта, но это уже в разы больше, чем было", - сказал он и добавил, что производство многих вещей требует обсуждения с партнерами для получения технологических разрешений.

В то же время Зеленский заверил, что партнеры не запрещают нам развивать те или иные оборонные направления, а наоборот - оказывают поддержку.

"Мы говорим, работаем. Например, CV90 - они хотели, чтобы это было публичное. Я был не против, но придется теперь фабрику прятать. Однако это важно. Броневик, технологии дадут. И дальше от партнеров зависит, когда мы сможем эти технологии внедрить в Украине. Таких технологий будет много в нашей стране, я в этом уверен", - сказал президент.

Он также напомнил о налаживании производства большого количества дронов, которое развивается, и выразил мнение, что нужно развитие не только государственного производства, но и частного.