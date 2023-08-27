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Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини

Катерина ТищенкоНеділя, 27 серпня 2023, 22:14
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
прапор Грузії, фото: Pixabay

Грузія через 10 днів на кордоні врешті пропустила на свою територію шістьох громадян України, в тому числі 5 колишніх ув’язнених, яких Росія раніше вивезла з окупованої Херсонщини.

Джерело: правозахисна організація UnMode

Дослівно: "Сьогодні всій групі українців офіційно дозволили перетнути кордон Грузії. Прикордонні служби не надали жодних додаткових умов чи пояснень".

Деталі: В організації повідомили, що українців везуть до безпечного місця.

Що передувало: Раніше стало відомо, що в нейтральній смузі між кордонами Росії та Грузії застрягли шестеро громадян України, з яких 5 – колишні в’язні, яких примусово забрали до Росії. Чоловіки сподівалися виїхати з Росії транзитом через Грузію і прибули на кордон в ніч на 17 серпня, однак грузинські прикордонники не хотіли їх пропускати.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що працює над поверненням шести громадян.

Теми: ГрузіяРосіякордон
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