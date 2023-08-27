Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины

Грузия через 10 дней на границе наконец пропустила на свою территорию шестерых граждан Украины, в том числе 5 бывших заключенных, которых Россия ранее вывезла из оккупированной Херсонщины.

Источник: правозащитная организация UnMode

Дословно: "Сегодня всей группе украинцев официально разрешили пересечь границу Грузии. Пограничные службы не предоставили никаких дополнительных условий или объяснений".

Детали: В организации сообщили, что украинцев везут в безопасное место.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что в нейтральной полосе между границами России и Грузии застряли шестеро граждан Украины, из которых 5 - бывшие заключенные, которых принудительно забрали в Россию. Мужчины надеялись выехать из России транзитом через Грузию и прибыли на границу в ночь на 17 августа, однако грузинские пограничники не хотели их пропускать.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что работает над возвращением шести граждан.