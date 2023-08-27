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Зеленський про гарантії безпеки: Із США буде ізраїльська модель

Катерина ТищенкоНеділя, 27 серпня 2023, 23:19
Зеленський про гарантії безпеки: Із США буде ізраїльська модель
Володимир Зеленський і Джо Байден, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що зі Сполученими Штатами Україна домовиться про гарантії безпеки на зразок тих, які має від США Ізраїль, і ці гарантії будуть діяти незалежно від зміни президента у Штатах.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Наталі Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону в неділю

Пряма мова: "Із США у нас, напевно, буде саме ізраїльська модель, де є і зброя, і технології, й тренування, і фінанси".

Деталі: На питання, чи збережеться ця модель, якщо у США зміниться президент, Зеленський сказав: "Вона буде діяти, бо це речі, які голосуються Конгресом. Відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав".

Президент розповів, що договори про гарантії безпеки з різними країнами можуть включати різні компоненти.

"Там повинні бути і санкції, і зброя, фінанси, ППО, літаки – меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, із Британією – сильний. Є держави, які просто не мають зброї, але мають фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії", – сказав він.

За словами президента, іноземні партнери не хочуть "бути втягнутими в війну в Україні своїм особовим складом".

"І нам це не потрібно, бо це буде війна НАТО, це Третя світова", – додав він.

На питання, що буде, якщо Україна не отримає запрошення до НАТО влітку наступного року, Зеленський сказав: "Через рік".

При цьому президент наголосив, що гарантії безпеки потрібні Україні на шляху до НАТО.

"Потім ці гарантії безпеки можуть зменшитись, хтось може відмовитись, але нам це потрібно на шляху до НАТО", - сказав він.

Теми: ЗеленськийСШАгарантії безпекиНАТО
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