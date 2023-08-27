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Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 23:19
Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель
Владимир Зеленский и Джо Байден, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что с Соединенными Штатами Украина договорится о гарантиях безопасности наподобие тех, которые имеет от США Израиль, и эти гарантии будут действовать независимо от смены президента в Штатах.

Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь: "С США у нас, наверное, будет именно израильская модель, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы".

Детали: На вопрос, сохранится ли эта модель, если в США сменится президент, Зеленский сказал: "Она будет действовать, потому что это вещи, которые голосуются Конгрессом. Соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств".

Президент рассказал, что договоры о гарантиях безопасности с разными странами могут включать различные компоненты.

"Там должны быть и санкции, и оружие, финансы, ПВО, самолеты – меню большое, но разный клиент, скажем так. С Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Британией – сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия, но имеют финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии", - сказал он.

По словам президента, иностранные партнеры не хотят "быть втянутыми в войну в Украине своим личным составом".

"И нам это не нужно, потому что это будет война НАТО, это Третья мировая", - добавил он.

На вопрос, что будет, если Украина не получит приглашение в НАТО летом следующего года, Зеленский сказал: "Через год".

При этом президент подчеркнул, что гарантии безопасности нужны Украине на пути в НАТО.

"Потом эти гарантии безопасности могут уменьшиться, кто-то может отказаться, но нам это нужно на пути в НАТО", - сказал он.

Темы: ЗеленскийСШАгарантии безопасностиНАТО
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