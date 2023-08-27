Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 23:19
Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель
Владимир Зеленский и Джо Байден, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что с Соединенными Штатами Украина договорится о гарантиях безопасности наподобие тех, которые имеет от США Израиль, и эти гарантии будут действовать независимо от смены президента в Штатах.

Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь: "С США у нас, наверное, будет именно израильская модель, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы".

Детали: На вопрос, сохранится ли эта модель, если в США сменится президент, Зеленский сказал: "Она будет действовать, потому что это вещи, которые голосуются Конгрессом. Соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств".

Президент рассказал, что договоры о гарантиях безопасности с разными странами могут включать различные компоненты.

"Там должны быть и санкции, и оружие, финансы, ПВО, самолеты – меню большое, но разный клиент, скажем так. С Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Британией – сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия, но имеют финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии", - сказал он.

По словам президента, иностранные партнеры не хотят "быть втянутыми в войну в Украине своим личным составом".

"И нам это не нужно, потому что это будет война НАТО, это Третья мировая", - добавил он.

На вопрос, что будет, если Украина не получит приглашение в НАТО летом следующего года, Зеленский сказал: "Через год".

При этом президент подчеркнул, что гарантии безопасности нужны Украине на пути в НАТО.

"Потом эти гарантии безопасности могут уменьшиться, кто-то может отказаться, но нам это нужно на пути в НАТО", - сказал он.

Темы: ЗеленскийСШАгарантии безопасностиНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Украина будет страной номер один в области military tech – президент
Зеленский: Нельзя прикрывать неуплату налогов помощью ВСУ
Президент анонсировал решения для усиления украинских воинов
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: