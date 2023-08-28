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Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 00:30
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 171 вибух.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська, Путивльська громади.

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії, 15 вибухів та АГС, 16  вибухів.

По Середино-Будській громаді здійснено обстріл з АГС (29 вибухів), мінометний обстріл, 10 вибухів та авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами, 6 вибухів. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватне домогосподарство.

У Дружбівській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 3  вибухи.

На територію Есманської громади росіяни скинули 22 міни.

Білопільська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами, 8 вибухів. Також зафіксовано обстріл з мінометів, 17 вибухів.

У Шалигинській громаді були обстріли з РСЗВ, 9 вибухів, артилерії, 2 вибухи та СПГ, 6 вибухів.

По Великописарівській громаді здійснено обстріл з АГС, 20 вибухів.

На Путивльську громаду ворог скинув 8 мін.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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