Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины

В течение прошлого дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксирован 171 взрыв.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская, Путивльская громады.

По Хотинской громаде враг бил из артиллерии, 15 взрывов и АГС, 16 взрывов.

По Середино-Будской громаде осуществлен обстрел из АГС (29 взрывов), минометный обстрел, 10 взрывов и авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами, 6 взрывов. В результате авиаудара повреждено частное домохозяйство.

В Дружбовской громаде зафиксирован минометный обстрел, 3 взрыва.

На территорию Эсманской громады россияне сбросили 22 мины.

Белопольская громада: осуществлен авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами, 8 взрывов. Также зафиксирован обстрел из минометов, 17 взрывов.

В Шалыгинской громаде были обстрелы из РСЗО, 9 взрывов, артиллерии, 2 взрыва и СПГ, 6 взрывов.

По Великописаревской громаде осуществлен обстрел из АГС, 20 взрывов.

На Путивльскую общину враг сбросил 8 мин.