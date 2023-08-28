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Блінкен подякував Молдові за підтримку України

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 01:22
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО З FACEBOOK U.S. DEPARTMENT OF STATE

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен привітав Молдову з Днем незалежності та подякував за підтримку України.

Джерело: Блінкен, цитує сайт Держдепу США

Пряма мова: "Від імені Сполучених Штатів Америки я щиро вітаю Молдову та її народ з 32-ю річницею незалежності від Радянського Союзу".

"Ми також вдячні за непохитну підтримку Молдовою свого сусіда, України, у подоланні наслідків російської агресивної війни, і високо оцінюємо зусилля молдовського народу з прийому сотень тисяч біженців".

Деталі: Крім того, Блінкен зазначив, що "Сполучені Штати цінують спільну прихильність Молдови до зміцнення демократичних інститутів і судових реформ, сприяння економічному зростанню, посилення безпеки та поваги до прав людини".

Він додав, що Штати підтримують Молдову на шляху до інтеграції в ЄС.

Теми: МолдоваСШАУкраїна
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