Блінкен подякував Молдові за підтримку України
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен привітав Молдову з Днем незалежності та подякував за підтримку України.
Джерело: Блінкен, цитує сайт Держдепу США
Пряма мова: "Від імені Сполучених Штатів Америки я щиро вітаю Молдову та її народ з 32-ю річницею незалежності від Радянського Союзу".
"Ми також вдячні за непохитну підтримку Молдовою свого сусіда, України, у подоланні наслідків російської агресивної війни, і високо оцінюємо зусилля молдовського народу з прийому сотень тисяч біженців".
Деталі: Крім того, Блінкен зазначив, що "Сполучені Штати цінують спільну прихильність Молдови до зміцнення демократичних інститутів і судових реформ, сприяння економічному зростанню, посилення безпеки та поваги до прав людини".
Він додав, що Штати підтримують Молдову на шляху до інтеграції в ЄС.