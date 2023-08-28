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Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 августа 2023, 01:22
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО ИЗ FACEBOOK U.S. DEPARTMENT OF STATE

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен поздравил Молдову с Днем независимости и поблагодарил за поддержку Украины.

Источник: Блинкен, цитирует сайт Госдепа США

Прямая речь: "От имени Соединенных Штатов Америки я искренне поздравляю Молдову и ее народ с 32-й годовщиной независимости от Советского Союза".

"Мы также благодарны за непоколебимую поддержку Молдовой своего соседа, Украины, в преодолении последствий российской агрессивной войны, и высоко оцениваем усилия молдавского народа по приему сотен тысяч беженцев".

Детали: Кроме того, Блинкен отметил, что "Соединенные Штаты ценят общую приверженность Молдовы к укреплению демократических институтов и судебных реформ, содействие экономическому росту, усиление безопасности и уважения к правам человека".

Он добавил, что Штаты поддерживают Молдову на пути к интеграции в ЕС.

Темы: МолдоваСШАУкраина
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