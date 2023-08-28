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У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 01:58
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Евакуація. Ілюстративне фото ДСНС

На Донеччині у прифронтових населених пунктах залишаються 89 дітей, яких планують евакуювати найближчими тижнями.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону, цитує Суспільне

Пряма мова: "Всі служби наполегливо працюють на найгарячіших напрямках, це Краматорський і Бахмутський райони, населені пункти, які знаходяться вздовж лінії фронту.

З серпня 2022 року в області діє обов'язкова евакуація дітей, у березні 2023 року уряд схвалив рішення про примусову евакуацію, працює над цим".

Деталі: За його даними, сьогодні у прифронтових районах області залишаються 89 дітей.

Як повідомив Кириленко, для того, щоб батьки погодилися виїхати з дітьми, проводяться дуже складні умовляння.

"Ми розповідаємо батькам дітей про можливі жахливі наслідки перебування під обстрілами, якщо батьки відмовляються евакуюватися, йде попередження про адміністративну і кримінальну відповідальність", — зазначив він.

Теми: Донецька областьвійнадіти
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