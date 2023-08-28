В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко

В Донецкой области в прифронтовых населенных пунктах остаются 89 детей, которых планируют эвакуировать в ближайшие недели.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона, цитирует Суспільне

Прямая речь: "Все службы упорно работают на самых горячих направлениях, это Краматорский и Бахмутский районы, населенные пункты, которые находятся вдоль линии фронта.

С августа 2022 года в области действует обязательная эвакуация детей, в марте 2023 года правительство приняло решение о принудительной эвакуации, работает над этим".

Детали: По его данным, сегодня в прифронтовых районах области остаются 89 детей.

Как сообщил Кириленко, для того, чтобы родители согласились уехать с детьми, проводятся очень сложные уговоры.

"Мы рассказываем родителям детей о возможных ужасных последствиях пребывания под обстрелами, если родители отказываются эвакуироваться, идет предупреждение об