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Два московські аеропорти призупиняли роботу – росЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 02:36
Два московські аеропорти призупиняли роботу – росЗМІ
фото із сайту "Внуково"

У столиці Росії вночі 28 серпня тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково" і "Домодєдово".

Джерело: російські пропагандистські видання ТАСС і РИА-Новости із посиланням на авіаслужби

Деталі: Зазначається, що аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово не приймають і не відправляють рейси.

РИА уточнило, що в цих аеропортах затримують понад 15 рейсів на виліт і приліт.

Оновлено: О 03:22 російські видання повідомили про відновлення роботи аеропортів.

Теми: Росіяаеропорт
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