Два московські аеропорти призупиняли роботу – росЗМІ
Понеділок, 28 серпня 2023, 02:36
У столиці Росії вночі 28 серпня тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково" і "Домодєдово".
Джерело: російські пропагандистські видання ТАСС і РИА-Новости із посиланням на авіаслужби
Деталі: Зазначається, що аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово не приймають і не відправляють рейси.
РИА уточнило, що в цих аеропортах затримують понад 15 рейсів на виліт і приліт.
Оновлено: О 03:22 російські видання повідомили про відновлення роботи аеропортів.