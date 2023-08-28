Два московські аеропорти призупиняли роботу – росЗМІ

У столиці Росії вночі 28 серпня тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково" і "Домодєдово".

Джерело: російські пропагандистські видання ТАСС і РИА-Новости із посиланням на авіаслужби

Деталі: Зазначається, що аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово не приймають і не відправляють рейси.

РИА уточнило, що в цих аеропортах затримують понад 15 рейсів на виліт і приліт.

Оновлено: О 03:22 російські видання повідомили про відновлення роботи аеропортів.