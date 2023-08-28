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Два московских аэропорта приостанавливали работу – росСМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 августа 2023, 02:36
Два московских аэропорта приостанавливали работу – росСМИ
фото из сайта "Внуково"

В столице России ночью 28 августа временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково" и "Домодедово".

Источник: российские пропагандистские издания ТАСС и РИА-Новости со ссылкой на авиаслужбы

Детали: Отмечается, что аэропорты "Домодедово" и "Внуково" временно не принимают и не отправляют рейсы.

РИА уточнило, что в этих аэропортах задерживают более 15 рейсов на вылет и прилет.

Обновлено: В 03:22 российские издания сообщили о возобновлении работы аэропортов.

Темы: Росcияаэропорт
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