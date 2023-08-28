Два московских аэропорта приостанавливали работу – росСМИ
Понедельник, 28 августа 2023, 02:36
В столице России ночью 28 августа временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково" и "Домодедово".
Источник: российские пропагандистские издания ТАСС и РИА-Новости со ссылкой на авиаслужбы
Детали: Отмечается, что аэропорты "Домодедово" и "Внуково" временно не принимают и не отправляют рейсы.
РИА уточнило, что в этих аэропортах задерживают более 15 рейсов на вылет и прилет.
Обновлено: В 03:22 российские издания сообщили о возобновлении работы аэропортов.