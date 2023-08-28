У Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією – спротив
Понеділок, 28 серпня 2023, 03:34
За даними Центру національного спротиву, населення тимчасово окупованого Криму висловлює все більше незадоволення мобілізацією в армію РФ.
Джерело: ЦНС
Деталі: Як стало відомо спротиву з власних джерел, окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у лави російської армії.
За результатами цього дослідження окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету.
"Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих", – зазначають у ЦНС.