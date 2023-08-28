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У Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 03:34
У Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією – спротив
МОБІЛІЗОВАНІ СОЛДАТИ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

За даними Центру національного спротиву, населення тимчасово окупованого Криму висловлює все більше незадоволення мобілізацією в армію РФ.

Джерело: ЦНС

Деталі: Як стало відомо спротиву з власних джерел, окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у лави російської армії.

За результатами цього дослідження окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету.

"Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих", – зазначають у ЦНС.

Теми: Кримокупаціямобілізація
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