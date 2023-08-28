В Крыму растет недовольство принудительной мобилизацией – сопротивление

По данным Центра национального сопротивления, население временно оккупированного Крыма выражает все большее недовольство мобилизацией в армию РФ.

Источник: ЦНС

Детали: Как стало известно сопротивлению из собственных источников, оккупационная администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение местных жителей к мобилизации в ряды российской армии.

По результатам этого исследования оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета.

"Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на настроения местных", – отмечают в ЦНС.