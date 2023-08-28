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Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 03:44
Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 28 серпня Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Києві та низці областей України.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Миколаївська, Херсонська області – ракетна небезпека!"

"Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

Деталі: Згодом повітряну тривогу через ракетну небезпеку оголосили в Одеській області.

Повітряна тривога також поширилася на східні, північні, центральні області.

ПС зазначили, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

О 04:30 повітряну тривогу оголосили в Києві.

Після 04:30 тривога поширилася і на західні області.

Повітряники також повідомляли про роботу ППО в Дніпропетровській області.

Оновлено: Близько 5 години ранку почали оголошуваи відбої тривоги в областях.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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