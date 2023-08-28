Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 03:44
Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 28 серпня Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Києві та низці областей України.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Миколаївська, Херсонська області – ракетна небезпека!"

"Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

Деталі: Згодом повітряну тривогу через ракетну небезпеку оголосили в Одеській області.

Повітряна тривога також поширилася на східні, північні, центральні області.

ПС зазначили, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

О 04:30 повітряну тривогу оголосили в Києві.

Після 04:30 тривога поширилася і на західні області.

Повітряники також повідомляли про роботу ППО в Дніпропетровській області.

Оновлено: Близько 5 години ранку почали оголошуваи відбої тривоги в областях.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні була повітряна тривога через запуск ворогом крилатих ракет
Група крилатих ракет рухалася Україною
В Україні оголошували тривогу через загрозу балістики
Останні новини
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
Усі новини...
Реклама: