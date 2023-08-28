Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Вночі 28 серпня Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Києві та низці областей України.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Миколаївська, Херсонська області – ракетна небезпека!"
"Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"
Деталі: Згодом повітряну тривогу через ракетну небезпеку оголосили в Одеській області.
Повітряна тривога також поширилася на східні, північні, центральні області.
ПС зазначили, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.
О 04:30 повітряну тривогу оголосили в Києві.
Після 04:30 тривога поширилася і на західні області.
Повітряники також повідомляли про роботу ППО в Дніпропетровській області.
Оновлено: Близько 5 години ранку почали оголошуваи відбої тривоги в областях.