Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за ракетной опасности в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 августа 2023, 03:44
Из-за ракетной опасности в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 28 августа Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Киеве и ряде областей Украины.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Николаевская, Херсонская области - ракетная опасность!"

"Днепропетровская, Запорожская области - ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"

Детали: Впоследствии воздушную тревогу из-за ракетной опасности объявили в Одесской области.

Воздушная тревога также распространилась на восточные, северные, центральные области.

ПС отметили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

В 04:30 воздушную тревогу объявили в Киеве.

После 04:30 тревога распространилась и на западные области.

Воздушники также сообщали о работе ПВО в Днепропетровской области.

Обновлено: Около 5 часов утра начали объявлять отбои тревоги в областях.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине была воздушная тревога из-за запуска врагом крылатых ракет
Группа крылатых ракет двигалась по Украине
В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: