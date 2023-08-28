Из-за ракетной опасности в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
Ночью 28 августа Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Киеве и ряде областей Украины.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Николаевская, Херсонская области - ракетная опасность!"
"Днепропетровская, Запорожская области - ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"
Детали: Впоследствии воздушную тревогу из-за ракетной опасности объявили в Одесской области.
Воздушная тревога также распространилась на восточные, северные, центральные области.
ПС отметили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.
В 04:30 воздушную тревогу объявили в Киеве.
После 04:30 тревога распространилась и на западные области.
Воздушники также сообщали о работе ПВО в Днепропетровской области.
Обновлено: Около 5 часов утра начали объявлять отбои тревоги в областях.