Из-за ракетной опасности в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Ночью 28 августа Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Киеве и ряде областей Украины.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Николаевская, Херсонская области - ракетная опасность!"

"Днепропетровская, Запорожская области - ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"

Детали: Впоследствии воздушную тревогу из-за ракетной опасности объявили в Одесской области.

Воздушная тревога также распространилась на восточные, северные, центральные области.

ПС отметили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

В 04:30 воздушную тревогу объявили в Киеве.

После 04:30 тревога распространилась и на западные области.

Воздушники также сообщали о работе ПВО в Днепропетровской области.

Обновлено: Около 5 часов утра начали объявлять отбои тревоги в областях.