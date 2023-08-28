Росіяни заявили про збиття двох БпЛА над Брянською областю

Вночі 28 серпня російське Міноборони повідомило про збиття двох безпілотників над Брянською областю.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Сьогодні вночі припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

Деталі: У повідомленні йдеться, що нібито два безпілотних літальних апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Брянської області.