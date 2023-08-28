Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заявили о сбитии двух БпЛА над Брянской областью

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 августа 2023, 03:55
Россияне заявили о сбитии двух БпЛА над Брянской областью
Украинский дрон-камикадзе "Гром", фото Армияинформ

Ночью 28 августа российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Детали: В сообщении говорится, что якобы два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ может быть более заинтересовано в смерти Пригожина, чем Путин – аналитики
Мэр Москвы говорит об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дрон сбили
Два московских аэропорта приостанавливали работу – росСМИ
Последние новости
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
10:45
Несмотря на войну, в Украине наблюдается рост предпринимательства
Все новости...
Реклама: