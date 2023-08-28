Россияне заявили о сбитии двух БпЛА над Брянской областью
Понедельник, 28 августа 2023, 03:55
Ночью 28 августа российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью.
Источник: Минобороны РФ
Дословно: "Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
Детали: В сообщении говорится, что якобы два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.