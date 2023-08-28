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Авіація завдала 10 ударів по районах скупчення ворога – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 06:48
Авіація завдала 10 ударів по районах скупчення ворога – зведення
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

За минулу добу Авіація Сил оборони завдав 10 ударів по районах зосередження окупантів.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено 4 крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Катеринівка, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 15 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях ворога.

Теми: Генштабвійна
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