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Авиация нанесла 10 ударов по районам скопления врага – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 августа 2023, 06:48
Авиация нанесла 10 ударов по районам скопления врага – сводка
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ КОМАНДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ

За минувшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки противник нанес очередной ракетный удар по территории Украины. Противовоздушной обороной было уничтожено 4 крылатые ракеты.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток состоялось 34 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Окипа Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Надежды и Твердохлебово Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клищеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Острое, Марьинка, Екатериновка, Парасковеевка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Богоявленка, Шахтерское, Временка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских средства на огневых позициях врага.

Темы: Генштабвойна
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