Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг

Вранці 28 серпня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Деталі: Вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вдарила ракетами по Кривому Рогу.

Внаслідок ракетного удару зруйновані два дачні будинки. Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда.

Лисак зазначив: "Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються".

Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській.

За даними Лисака, пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.