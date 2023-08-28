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Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 07:36
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг
ФОТО UK.WIKIPEDIA.ORG

Вранці 28 серпня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Деталі: Вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вдарила ракетами по Кривому Рогу.

Внаслідок ракетного удару зруйновані два дачні будинки. Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда.

Лисак зазначив: "Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються".

Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській.

За даними Лисака, пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

Теми: Кривий Рігракетний удар
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