Россияне атаковали ракетами Кривой Рог
Понедельник, 28 августа 2023, 07:36
Утром 28 августа российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак
Детали: Утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу.
В результате ракетного удара разрушены два дачных дома. Еще 5 – изуродованы. Загорелась хозяйственная постройка.
Лысак отметил: "Прошло без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются".
Кроме того, агрессор дважды обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под вечер целился по Марганецкой громаде, ночью – по Мировской.
По данным Лысака, поврежден частный дом. Люди не пострадали.