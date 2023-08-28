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Россияне атаковали ракетами Кривой Рог

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 августа 2023, 07:36
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог
ФОТО UK.WIKIPEDIA.ORG

Утром 28 августа российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Детали: Утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу.

В результате ракетного удара разрушены два дачных дома. Еще 5 – изуродованы. Загорелась хозяйственная постройка.

Лысак отметил: "Прошло без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются".

Кроме того, агрессор дважды обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под вечер целился по Марганецкой громаде, ночью – по Мировской.

По данным Лысака, поврежден частный дом. Люди не пострадали.

Темы: Кривой Рогракетный удар
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