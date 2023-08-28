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Втрати Росії перевалили за 260 тисяч солдатів

Ольга Глущенко Понеділок, 28 серпня 2023, 07:58
Втрати Росії перевалили за 260 тисяч солдатів
Українські воїни б’ють з танка. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили ще 490 окупантів, 4 танки і 22 артсистеми ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 261310 (+490) осіб,
  • танків – 4400 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 8562 (+8) од,
  • артилерійських систем – 5425 (+22) од,
  • РСЗВ – 730 (+2) од,
  • засобів ППО – 499 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5),
  • крилатих ракет – 1415 (+4) од,
  • кораблів /катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12) од,
  • спеціальної техніки – 809 (+1) од.

Теми: війнаГенштаб
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