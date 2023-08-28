Втрати Росії перевалили за 260 тисяч солдатів
Понеділок, 28 серпня 2023, 07:58
За минулу добу Сили оборони знищили ще 490 окупантів, 4 танки і 22 артсистеми ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 261310 (+490) осіб,
- танків – 4400 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 8562 (+8) од,
- артилерійських систем – 5425 (+22) од,
- РСЗВ – 730 (+2) од,
- засобів ППО – 499 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5),
- крилатих ракет – 1415 (+4) од,
- кораблів /катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12) од,
- спеціальної техніки – 809 (+1) од.