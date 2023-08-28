Потери России перевалили за 260 тысяч солдат
Понедельник, 28 августа 2023, 07:58
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 490 оккупантов, 4 танка и 22 артсистемы врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 261310 (+490) человек,
- танков – 4400 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8562 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,
- РСЗО – 730 (+2) ед,
- средств ПВО – 499 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
- крылатых ракет – 1415 (+4) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7866 (+12) ед,
- специальной техники – 809 (+1) ед.