Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери России перевалили за 260 тысяч солдат

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 августа 2023, 07:58
Потери России перевалили за 260 тысяч солдат
Украинские воины бьют из танка. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 490 оккупантов, 4 танка и 22 артсистемы врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 261310 (+490) человек,
  • танков – 4400 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 8562 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,
  • РСЗО – 730 (+2) ед,
  • средств ПВО – 499 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
  • крылатых ракет – 1415 (+4) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7866 (+12) ед,
  • специальной техники – 809 (+1) ед.

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
война
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Россияне ударили по Полтавской области: 2 погибших, продолжается разбор завалов
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
Последние новости
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
12:27
Польша выдает Украине граждан, которые способствуют незаконному выезду украинцев – СМИ
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
Все новости...
Реклама: