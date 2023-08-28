Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Росія могла відмовитися від чергових навчань "Запад" у вересні через нестачу особового складу і техніки, а також через побоювання критики, вважає розвідка Великої Британії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 28 серпня
Дослівно зі звіту: "Невдачі російських військових в Україні підсвітили, що "спільні стратегічні навчання" мали обмежену навчальну цінність і значною мірою проводилися для видовища.
Скоріш за все, Росія скасувала "Запад-23" через те, що для них доступні надто мало особового складу і техніки. Також є реалістична ймовірність, що російське керівництво побоюється внутрішньої критики за проведення ще одних показних навчань у воєнний час".
Деталі: Британська розвідка нагадує, що у період після 2010 року "спільні стратегічні навчання" почергово відбувалися у різних регіонах Росії, але з 2021 року їх стали частіше проводити у західному регіоні, демонструючи, що пріоритетом є "протидія загрозі НАТО".
Передісторія:
- У попередньому огляді розвідники розповідали, що Україна та РФ ведуть бої за стратегічно важливі "вишки Бойка" у Чорному морі.
- Також британська розвідка припустила, що російське командування у наступні місяці активізує наступ в районі Куп’янська та Лиману.