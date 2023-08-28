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Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 09:58
Росія могла скасувати навчання Запад через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Російський диктатор Володимир Путін разом із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу (праворуч) і начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим на навчаннях "Запад-2021". Фото з сайту Кремля

Росія могла відмовитися від чергових навчань "Запад" у вересні через нестачу особового складу і техніки, а також через побоювання критики, вважає розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 28 серпня 

Дослівно зі звіту: "Невдачі російських військових в Україні підсвітили, що "спільні стратегічні навчання" мали обмежену навчальну цінність і значною мірою проводилися для видовища.

Скоріш за все, Росія скасувала "Запад-23" через те, що для них доступні надто мало особового складу і техніки. Також є реалістична ймовірність, що російське керівництво побоюється внутрішньої критики за проведення ще одних показних навчань у воєнний час". 

Деталі: Британська розвідка нагадує, що у період після 2010 року "спільні стратегічні навчання" почергово відбувалися у різних регіонах Росії, але з 2021 року їх стали частіше проводити у західному регіоні, демонструючи, що пріоритетом є "протидія загрозі НАТО". 

Передісторія:

Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
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