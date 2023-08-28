Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Россия могла отказаться от очередных учений "Запад" в сентябре из-за недостатка личного состава и техники, а также из-за опасений критики, считает разведка Великобритании.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 28 августа
Дословно из отчета: "Неудачи российских военных в Украине подсветили, что "совместные стратегические учения" имели ограниченную учебную ценность и в значительной степени проводились для зрелища.
Скорее всего, Россия отменила "Запад-23" из-за того, что для них доступны слишком мало личного состава и техники. Также есть реалистичная вероятность, что российское руководство опасается внутренней критики за проведение еще одних показательных учений в военное время".
Детали: Британская разведка напоминает, что в период после 2010 года "совместные стратегические учения" поочередно проходили в разных регионах России, но с 2021 года их стали чаще проводить в западном регионе, демонстрируя, что приоритетом является "противодействие угрозе НАТО".
Предыстория:
- В предыдущем обзоре рассказывали, что Украина и РФ ведут бои за стратегически важные "вышки Бойко" в Черном море.
- Также британская разведка предположила, что российское командование в последующие месяцы активизирует наступление в районе Купянска и Лимана.