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СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 серпня 2023, 10:56
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила Шахеди окупантів на медзаклади міста
Фото: Херсонська облпрокуратура

Служба безпеки вистежила та затримала завербовану російськими спецслужбами жительку Херсона, яка коригувала вогонь загарбників по місцях дислокації захисників, транспортній інфраструктурі та медичних закладах міста.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП, Херсонської облпрокуратури

Дослівно: "За даними слідства, підозрювана налагодила зв’язок із співробітником ФСБ РФ. Вона збирала і передавала йому дані про місця дислокації, пересування сил та засобів ЗСУ й інших сил Оборони у місті Херсоні. У подальшому ворог планував наносити по українським позиціям ракетні та артилерійські удари. Також вона коригувала обстріли збройних сил країни-агресора по транспортній інфраструктурі та медзакладах обласного центру".

Деталі: За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед".

 

Усю зібрану інформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів.

 

Під час обшуку у російської агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

 

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Теми: Херсонракетний ударСБУШахед
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