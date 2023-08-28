СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста

Служба безпеки вистежила та затримала завербовану російськими спецслужбами жительку Херсона, яка коригувала вогонь загарбників по місцях дислокації захисників, транспортній інфраструктурі та медичних закладах міста.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП, Херсонської облпрокуратури

Дослівно: "За даними слідства, підозрювана налагодила зв’язок із співробітником ФСБ РФ. Вона збирала і передавала йому дані про місця дислокації, пересування сил та засобів ЗСУ й інших сил Оборони у місті Херсоні. У подальшому ворог планував наносити по українським позиціям ракетні та артилерійські удари. Також вона коригувала обстріли збройних сил країни-агресора по транспортній інфраструктурі та медзакладах обласного центру".

Деталі: За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед".

Усю зібрану інформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів.

Під час обшуку у російської агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.