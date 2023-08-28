СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города

Служба безопасности выследила и задержала завербованную российскими спецслужбами жительницу Херсона, которая корректировала огонь захватчиков по местам дислокации защитников, транспортной инфраструктуре и медицинских учреждениях города.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП, Херсонской облпрокуратуры

Дословно: "По данным следствия, подозреваемая наладила связь с сотрудником ФСБ РФ. Она собирала и передавала ему данные о местах дислокации, передвижения сил и средств ВСУ и других сил Обороны в городе Херсоне. В дальнейшем враг планировал наносить по украинским позициям ракетные и артиллерийские удары. Также она корректировала обстрелы вооруженных сил страны-агрессора по транспортной инфраструктуре и медучреждениям областного центра".

Детали: По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед".

Всю собранную информацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с пометками объектов.

Во время обыска у российского агента изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.